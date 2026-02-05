川習通話涉台灣議題 黃國昌：不認為川普很在意台灣主權

民眾黨主席黃國昌。資料照。李政龍攝



美國總統川普、中國國家主席習近平昨天晚間通話，討論包括台灣等多項議題。民眾黨主席黃國昌今（2/5）天表示，川普面對台灣時，在意的是花多少錢買武器、有多少半導體移到美國，因為涉及美國利益，所以「對於台灣主權，我不認為他很在意。」

黃國昌今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對川習通話，他認為，川普一直以來都是「強人政治」風格，卻從未罵習近平是獨裁者，因為這些都不是他關心的事情。黃國昌更說，過去台美非常重視民主同盟、價值，但川普上任以來的表現跟發言，談的從來就不是民主、價值，「從頭到尾談的都是價格。」

廣告 廣告

黃國昌表示，川普在意的是，在大國博弈外交過程中，美國可以得到什麼好處，總是以美國優先與利益作為最高指導原則，所以川、習互動某種程度也是一種戰略夥伴關係，比如川普經常在推崇習近平，並希望從中國得到中國市場及採購。

黃國昌認為，川普面對台灣時，在意的是花多少錢買武器、有多少半導體移到美國，因為川普在乎的就是美國利益，「美國總統以美國本位出發，我們也很難說他做錯。」他呼籲政府必須看清楚局勢，如何避免成為中美博弈外交的談判籌碼，這件事情必須格外小心。

最後，黃國昌說，川普跟習近平都是政治強人，所以兩人不太討論軍事議題，因為川普在乎拿到相關經濟利益，「對於台灣主權，我不認為他很在意。」他也質疑，台美最常提及的話題是台積電，而台灣政府也順應美方期待，「毫不設防地防予取予求，台灣到底得到什麼？」

更多太報報導

黃國昌嗆谷立言「配合卓榮泰演戲」 政院憂：損及國際聲譽

不滿政院未編預算！逾2千退休警消團體訴訟 黃國昌批「賴帳」：踐踏法治當什麼總統

美議員關切台灣軍購預算 黃國昌：該交貨的武器請趕快交貨