川習通話涉台議題 外交部：密切關注與美溝通良好

（中央社記者楊堯茹台北5日電）美中領導人再度通話，討論包括台灣等多項議題。外交部今天表示，持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通；台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟合作、致力維護現狀。

時隔2個多月，美中領導人4日再度通話，美國總統川普（Donald Trump）在「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和中國國家主席習近平討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等。

外交部上午回覆中央社提問表示，持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。肯定美方基於「台灣關係法」及對台「六項保證」的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國「國家安全戰略」再度強調台灣的戰略地位，並指出透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突；美方也延續對台軍售常態化的政策。

外交部也提到，台美近期亦完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，夥伴關係更加緊密。

外交部強調，台灣政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢變化。

外交部指出，作為國際社會負責任一員，台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1150205