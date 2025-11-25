川習通話涉台 學者：美維持一貫戰略模糊立場

（中央社記者李雅雯台北25日電）中國國家主席習近平與美國總統川普通話，罕見地由習主動致電。學者認為，俄烏戰爭、日中關係緊張等國際局勢成為習致電契機；川普推文未提台灣，美國維持一貫戰略模糊立場。

習近平、川普（Donald Trump）台北時間24日晚通話。新華社24日稿件提及台灣、烏克蘭危機、「美方理解台灣問題對於中國的重要性」；川普在自家社群媒體真實社群（Truth Social）發文概述川習通話內容，未提及台灣部分。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳25日對中央社表示，新華社稿件未用到「應約」、「應邀」，加上通話時間為美國當地白天，推估應為習主動致電，致電背景與俄烏和平協議、日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。

張五岳指出，川普致力推動俄烏和平協議，對於北京來說，中國作為一個大國，當然也要對俄烏議題表達關注。在日中關係緊張部分，北京希望透過川習通話，確保高市言論不會再進一步地擴大，美中領導人對話為目前美中關係最關鍵的直接溝通管道。

他提到，日中關係現狀緊繃，不過高市民調支持度衝高，北京不太容易透過外交、經貿脅迫手段要求對方就範。美日有美日安保條約，在「台灣有事」情況，日本若有軍事動作勢必要取得美國認同，北京選擇川習通話明確底線、避免誤判。

川普未在發文中提及台灣。張五岳說，川普發文沒有提及台灣部分，維持美國一貫的戰略模糊立場，不在這個議題上多作表述、評論。

張五岳強調，北京一直在國際打宣傳戰、法理戰，試圖將「台灣屬於中國一部分」建構成為事實，今年恰逢「3個80週年」，對於高市的言論若不大力反擊，北京擔憂將成示範效應、骨牌效應，這也是北京有些過度反應的原因。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯對中央社表示，習主動致電是相當罕見的情況，相關內容也是由新華社主動的、立即的公開發布，顯見北京對於這次溝通的重視程度，國際情勢變化觸動這次川習通話發生。

俄烏和平協議推動、日中關係緊繃觸發這起通話。曾偉峯說，俄烏戰爭倘若可以獲得和平解決，這將構成國際地緣政治重大變化，習必須要了解這件事情；日中關係陷入僵局也是通話契機，其中涉及的核心問題為台灣。

他提到，習與川普通話，很大程度是為了釋出訊息給日本，加上新華社稿件強調「美方理解台灣問題對於中國的重要性」，這正是要告訴日本「我們之間的鬥爭美國是不會幫你出頭的」，要求日本涉台議題言論必須符合北京立場。

曾偉峯提到，川普發文未提台灣，採取刻意模糊作法，顯示美國在台海立場維持戰略模糊。「不明講」吻合美國的國家利益最大化，也不會被北京抗議，亦可達到「你永遠不知道我會幹嘛」嚇阻效果，這也顯示外界所謂的「台灣交易論」還不存在。

川普擬於明年4月赴中進行國是訪問，回邀習明年稍晚赴美。

曾偉峯認為，從近期中國對台政策等部分觀察，習對於台灣議題有愈來愈急的趨勢，推估明年川普訪中，習勢必會要求川普在涉台部分有更明確表態，川普怎麼打「台灣籌碼」將取決於中美貿易、軍事、地緣政治競爭權衡取得多少交集。（編輯：廖文綺）1141125