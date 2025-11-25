川習通話結束電話就來了 高市早苗曝與川普熱線內容

美國總統川普，今（25）日上午，與日本首相高市早苗通了電話，高市早苗簡單對外說明了這次美日高峰對話的要點。

日本首相高市早苗今（25）日上午，與美國總統川普進行了電話會談。據瞭解，這次通話是由美國主動提出的。

綜合日本媒體報導，高市早苗與川普討論了要強化美日同盟與印太情勢，雙方確認了美日之間的緊密合作。高市也透露，川普向高市說明了近期美中關係的最新狀況，其中包含了川普與大陸國家主席習近平，在昨（24）日進行的電話會談內容；但是高市並沒有提到，她是否與川普討論了「台灣有事論」。

政府相關人士透露，川普與高市兩人今天通話，是基於昨天剛結束的美中領袖電話會談結果，商討接下來的因應措施，進行磋商。