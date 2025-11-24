川習通話習近平稱「雙方協議有進展」 預告明年4月將訪北京

川普與習近平通話。（圖／白宮官網）

根據《新華社》及美國總統川普（Donald Trump）在社群平台「Truth Social」的消息指出，他與中國國家主席習近平近日進行了一次「非常良好」的通話。雙方在對話中觸及多項重要議題，包括俄烏戰爭、芬太尼毒品走私，以及黃豆等美中農產品貿易。川普強調，美中已為「美國偉大的農民」達成一項關鍵協議，並預期雙邊關係將愈來愈好，他形容兩國關係「極為強健」。

川普指出，這次通話是他與習近平三週前在南韓釜山會晤後的延續交流。他稱該次會談「非常成功」，並表示雙方在相關協議上已取得顯著進展，目前能夠「著眼更大的格局」。他同時宣布，已接受習近平的邀請，將於明年4月前往北京訪問，並回邀對方在稍後訪問美國，雙方也認同應「經常保持溝通」，以深化交流合作。

中國《新華社》隨後發布了此次通話的中方內容，習近平在通話中表示，釜山會晤為中美關係這艘巨輪重新校準方向，並強調兩國關係目前正朝穩定且向好的方向發展。他指出，「合則兩利、鬥則俱傷」是經歷證明的基本常識，並呼籲雙方本著平等、尊重與互惠的原則拓展合作空間。

針對台灣議題，習近平重申中國立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。雖然川普並未在社群貼文中提及台灣，但根據《新華社》報導，他在通話中表示美方理解台灣對中方的重要性，並稱中國在第二次世界大戰的勝利中「發揮重要作用」。美國政府方面截至目前尚未就此通話發表正式聲明。

此外，兩國元首也討論了烏克蘭戰事議題。習近平表示，中方支持所有促進和平的努力，期盼各方能縮小分歧，儘早達成「公平、持久且具約束力」的和平協議。川普則提到，雙方正在落實釜山會晤中達成的共識，並重申美中關係正邁向更高層次發展。

