川習通話聚焦對台軍售 島內憂淪為美中交易籌碼

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平。圖為去年10月的川習會。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，4日就台灣及對台軍售問題進行通話，引發台灣社會憂慮，擔心在大國博弈的時代背景下，台灣正逐漸從華府的戰略優先順位中滑落。這樣的疑慮，因美國上月公布的《國防安全戰略》（NDS）未提及台灣而更加升溫。

據《南華早報》報導，在4日的通話中，中國國家主席習近平對美國總統川普表示，台灣是中美關係中「最重要」的問題。他強調台灣是中國領土，北京絕不允許其被分裂。習近平還敦促華府以「極其審慎」的態度處理對台軍售問題，並表示北京必須維護國家主權與領土完整。

廣告 廣告

對此，川普則在社群媒體上發文表示，他重視北京對台灣問題的關切，願與北京保持溝通，以維持雙邊關係穩定。中華民國總統賴清德5日也試圖消除島內的焦慮，表示這通電話並未改變台灣、華盛頓與北京3方關係的基本格局。

賴清德指出，華府仍致力於透過與盟友的集體防禦機制，維持印太地區的和平與穩定，並強調台美關係依然「堅若磐石」，合作持續如常。根據台灣半官方的《中央社》報導，1名未具名白宮官員也宣稱，美國的「一中政策」並未改變。

然而，中國國台辦發言人陳斌華表示，習近平已清楚表明，台灣是中美關係中「最重要的問題」，而美國對台軍售觸及北京核心利益的「紅線」。他補充，華府必須嚴格遵守「一個中國原則」及「中美三個聯合公報」（three joint communiques），並指控民進黨透過「倚外謀獨」加劇不穩定局勢。

對此，中國國民黨也批評賴清德無視川普政府對中國大陸政策的「明顯戰略轉向」，稱川普的對中路線已由對抗走向合作。國民黨表示，習近平與川普的通話凸顯華府願意深化與北京的合作與關係發展，反觀賴清德持續強調「堅若磐石」的台美關係，根本是1種「自我催眠」，恐使台灣淪為美中交易中的籌碼。

台灣民眾黨主席黃國昌則指出，川普處理台灣議題從未以民主價值為核心，而是著眼於「價格」。他表示，川普關心的是台灣在軍購上花多少錢，以及將多少半導體產能轉移至美國，「我不認為川普那麼在乎台灣，」

黃國昌補充，美國在1月23日公布的《國防安全戰略》中未提及台灣，與前一版本4次提到台灣形成鮮明對比。他認為這種省略似乎是「刻意的」，目的是為預計在4月舉行的「川習會」鋪路。他警告，台灣必須確保自身利益不會在大國談判中被犧牲。

民進黨方面則否認上述說法。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，解讀北京對此次通話的說法應保持審慎，涉及外國領導人的談話更需在脈絡中仔細檢視。他指出，川普常在社群媒體上發表立場多變的言論，難以從單一發言中得出確切結論。

與此同時，分析人士則認為，這通電話的時機與呈現方式值得密切關注。政治評論員、前民進黨立委沈富雄表示，習近平選擇直接在電話中向川普提出軍售問題，而非等到4月會面時再談，顯示某種急迫性。他形容這通電話是1次「會前會」，目的在於「親自劃出紅線，並壓制美國國會中主張擴大對台軍售的鷹派聲音。」

前國家安全局局長李翔宙則更為悲觀，他認為這通電話顯示華府與北京「現在討論的是如何共存，而不是如何保護台灣」，「台灣正從戰略籌碼，轉變為美中關係中的交易項目。」他批評賴清德仍強調「堅若磐石」的台美關係，認為政府應向民眾坦承「前所未有的不確定性」，並為最壞情境預作準備。

政治大學外交學系教授黃奎博亦指出，習近平此次明確聚焦軍售問題，已不同於過去對台問題的制式表述。他認為，這反映北京擔心新一輪美國軍售將顯著強化台灣的濱海嚇阻能力。黃奎博警告，台灣無法完全掌控軍購決策，必須將美中談判可能導致軍售調整或延宕的風險納入考量。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%

102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是