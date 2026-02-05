川習通話觸及台灣！習近平要美國「慎重處理對台軍售」 外交部回應了

中國國家主席習近平時隔2個多月再度與美國總統川普（Donald Trump）通話，綜合中國官媒《新華社》及川普自行於社群媒體披露消息，川習通話談及包括台灣在內等多項議題。對此，台灣外交部發言人蕭光偉今（5）日上午向《風傳媒》表示，外交部持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通，台美近期夥伴關係更加緊密，我國也續密切關注全球及區域安全情勢的變化。

習近平4日下午與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）視訊會晤後，晚間再與川普通話。《新華社》報導，習近平說，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」報導轉述，川普說，「重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。」

川普於台北時間4日深夜則在社群媒體發文表示，「我剛剛與中國國家主席習近平完成了一次非常出色的電話會談。這是一通時間長且內容詳盡的通話，我們討論了許多重要議題。」川普說，雙方談及貿易、軍事、他4月的中國訪問行程、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國購買美國石油與天然氣，以及中國正在考慮加購包括本季大豆採購量提高到2000萬噸的農產品、飛機引擎交付等多項議題。

川普在該篇貼文寫到，「一切都非常正面！與中國的關係，以及我與習主席的個人關係，都極為良好，而我們雙方都明白維持這種關係的重要性。我相信，在我未來三年的總統任期內，與習主席及中華人民共和國相關的事務，將取得許多正面的成果！」

外交部：美方延續軍售常態化政策，台美夥伴關係更緊密

外交部發言人蕭光偉。（資料照，鍾秉哲攝）

對此，蕭光偉今日上午回應《風傳媒》提問說道，外交部持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。我方肯定美方基於《台灣關係法》及對台「六項保證」的堅定承諾。川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國《國家安全戰略》再度強調台灣的戰略地位，並將透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突，且美方也延續對台軍售常態化的政策。

蕭光偉指出，台美近期也完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，夥伴關係更加緊密。他也重申，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力，或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢的變化。台灣作為國際社會負責任一員，將持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

另一方面，據《中央社》報導，一名白宮官員表示，在美國「一中政策」下，美國行政部門與台灣海峽兩岸雙方互動，這與「川普1.0」時期相同。美國的一中政策，也就是兩岸政策，是以《台灣關係法》、美中三公報及對台六項保證為基礎，「我們的對台政策沒有改變」。

