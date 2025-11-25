川習通話談及台灣議題？台灣該緊張嗎？

美國總統川普24日晚間與中國國家主席習近平通話，雖然中共官媒在釋出的文稿中，聲稱雙方提到台灣，然而，在川普於社群平台的發文上，則主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品如大豆等貿易，對台灣則隻字未提。不過，由於適逢川普正在力推烏克蘭和平計畫，學者認為，如果川普希望中國能在其中扮演一定的角色，恐怕就必須付出代價，中共必定會順勢提出台灣議題做為交換，因此後續到明年4月，川普訪中這段時間，台灣政府絕對需要更審慎應對。

川習通話 習一再提台灣議題

中國國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，根據新華社報導，習近平在通話中，闡明中方在台灣問題上的原則立場，並強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果，而川普則回應說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

習提台灣議題劍指日本？

只是相關台灣議題的表述，到了川普在社群媒體上的發文時，卻是隻字未提。川普僅強調，雙方就俄烏戰爭、芬太尼、大豆等農產業交易進行了很好的意見交換。儘管我涉外人員正透過管道了解美中雙方實際的通話內容，但外媒的報導，卻多數認為，習的發言明顯劍指日本，強烈表達對日相高市早苗「台灣有事」論的不滿。

川普盼習支持烏和平計畫 讓台灣議題變得微妙

然而，國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇卻有不同看法。他認為，川習兩人通話適逢美國力推烏克蘭和平計畫之際，川普必定希望習近平能在促成這項計畫過程中，扮演一定的角色，但也因此會讓台灣議題變得很微妙。

他說：『川普可能希望習近平在那個時機點上，說服普丁也做一點點收縮，做一點點的讓步，讓這個協議可以完成，這個是他希望習近平扮演的角色，當然習近平他也會思考，他如果扮演這樣的角色，他可以得到什麼好處，所以這個地方就變得非常，非常微妙，而且對台灣也是非常重要的一個轉折點。』

台灣議題成美中交易籌碼？

對於中國主動提出台灣議題，政大國關中心研究員湯紹成也一點都不意外。他認為，美中關稅戰目前是回到了4月初，美國祭出高關稅政策時的原點，對川普而言，他現在最在乎的應該是如何打贏明年11月的期中選舉，如果中方能在購買大豆方面幫助到川普的話，那自然就會搬出台灣議題做為代價。

他說：『比如說美國又回到這個4月初以前，它提出這個高關稅的這個政策的這個原點啊，那你為什麼會這樣做呢，當然就表示說你根本打不過嘛，或者說你有求於中方嘛，你比如說要中方買大豆啦，還有那個要幫助美國呢，能夠在這個期中選舉當中獲勝這一點啊，那當然中方可以做很多事情，那做很多事情來幫助美國的話，幫助川普的話，那當然那中方一定會提台灣的這個問題。』

美國不易違背初衷 在台灣議題讓步

只是中國可以提台灣議題，要不要達成雙方共識，還得看美方同不同意？侍建宇就認為，美方要不要讓步，恐怕還得考量整個的戰略布局。

他說：『當然我們就是相信美國在這個問題上不會讓步，這也違反他的初衷，如果他解決烏克蘭的問題，最終的目的是要把力量集中在印太的話，那當然就是台灣的利益是不能夠得到任何的損傷的。』

明年4月川普訪中前 台美關係關鍵期

儘管如此，侍建宇也還是呼籲政府，從現在開始，到川普明年4月訪問中國這段時間，絕對必須更審慎應對和加強台美關係。

侍建宇說：『只是從現在開始到明年4月，這變成是一個很關鍵的時期，台北必須要很努力的跟華府進行討論，進行磋商，進行說未來的幾年我們應該進行什麼樣的合作，加強彼此的關係，甚至增加在軍事上，軍事安全上合作的可能性，這個是台北需要跟華府努力加強的。』

賴總統年底過境美國計畫不樂觀

至於在這樣的大氛圍下，原本計畫今年底，賴清德總統過境美國的計畫是否還能夠成行？湯紹成則不表樂觀。他強調，對台灣來講，現在的國際情勢是牽一髮動全身，因為美中兩大國的博弈，確實對於台灣的發展和未來的和平都有影響，台灣想要在中美兩強中從從容容、游刃有餘，恐怕要有更靈活的外交策略，才能為自已在國際間爭取更多話語權和談判籌碼。