川習通話談及台灣議題 學者：美對台政策無大改變

川習再熱線，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平4日通電話。川普在自家社群平台發文，表示和習近平討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢等。

中國官媒報導，習近平在通話中強調，台灣是中美關係最重要的問題，還提到台灣不可能分裂，要美方務必慎重處理對台軍售。

總統賴清德表示，台美也有很好的溝通管道，台美關係堅如磐石，且美、中、台三邊關係維持4個不變。

賴清德重申，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國的一部分事實不變，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。」

對於習近平要求美方慎重處理對台軍售問題，軍購特別條例則在國會遭藍白多次阻擋，賴總統也再度公開喊話。

賴清德強調，「中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。」

川習通話後都提到台灣，加上川普4月將訪中，《紐約時報》指出，北京正就台灣問題向川普施壓，要為4月川習會定調。但學者認為，相較中國官媒將台灣議題放在談話核心，川普的發文僅簡單提及台灣，有明顯落差。

政大東亞所名譽教授丁樹範分析，「這個《新華社》的發稿，關於台灣問題講得落落長；可是川普的回應就是一句話、很簡單，他說你們中國的關切我知道了。感覺上川普有點在、講難聽一點在敷衍習近平，我覺得基本上不會因為川普4月份要去中國訪問，對台灣政策做出很大的改變。」

外交部表示，持續關注美中互動，與美方保持良好溝通；川普上任多次重申對台支持及美國一貫的對台政策，台灣持續強化自我防衛能力，和美方在內理念相近友盟合作、致力維護現狀。