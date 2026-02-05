川習通話談及台灣議題 賴清德重申「4個不變」：台美關係堅如磐石

總統賴清德今天（5日）指出，台灣向來關注中美的互動，這次中美領袖對話，在美中台三邊關係維持4個不變。（資料照片／鄒保祥攝）

美國總統川普（Donald Trump）4日晚間與中國國家主席習近平通話，中國稱雙方談及台灣關係是美中最重要問題，且台灣是中國的一部分。對此，總統賴清德今天（5日）出席公開活動受訪時強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國人民共和國一部分的事實不變；台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行也不會改變。

針對川習通話內容，賴清德今天一早出席彰化與紡織產業座談會，並於會前受訪時說，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持4個不變。

廣告 廣告

賴清德指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德呼籲，希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，大家一起攜手前進，國家一定可以越來越好。



回到原文

更多鏡報報導

台北國際書展總統級書單曝光 《蕉葉與樹的約定》成賴清德、蕭美琴唯一共推小說

黃國昌批谷立言「介入台灣內政」 AIT：已多次說明歡迎1.25兆軍購預算

批藍白聯手擋下國防特別預算 賴清德：AIT七度公開表達支持

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣