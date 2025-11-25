川習通話談及台灣？總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

對於習近平與川普通話，總統府發言人郭雅慧說，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。（資料照片／總統府提供）

中國國家主席習近平與美國總統通話，據中共官媒《新華社》報導，習近平表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但川普在社群平台上發文時並未提及台灣。總統府發言人郭雅慧今天（25日）表示，無論是二戰時期的文件，或後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。「中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實」。

對於川習通話是否真的談到台灣？外交部發言人蕭光偉上午表示，外交部密切關注美中高層對話，也會持續與美方緊密聯繫。而涉外人士則指出，外交部仍在與美方確認通話內容中。

總統府今天中午發出新聞稿指出，郭雅慧表示，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

郭雅慧說，台灣作為國際社會負責任一員，會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。



