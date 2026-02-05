川習通話談及台灣 總統：美中台關係維持四不變

針對美中領導人通話，討論包括台灣等多項議題，但中方宣稱台灣是中國的一部份；賴清德總統今天(5日)對此表示，這次美中領袖對話，在美中台三邊關係維持四個不變，包括兩岸互不隸屬的事實不變、美國對台承諾不變、美國維護印太和平的方向不變，以及台美各項合作計畫也不會改變。總統呼籲國人支持政府，讓國家越來越好。

時隔2個多月，美中領導人再度通話，美國總統川普(Donald Trump)在自家社群媒體平台指出，他和中國國家主席習近平討論包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭等議題。而中國官媒《新華社》報導則宣稱，習近平在與川普的通話中強調，台灣議題是中美關係當中最重要議題，「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」，美方務必慎重處理對台軍售。

對此，賴清德總統5日赴彰化與紡織產業座談，他在會前接受媒體聯訪時表示，台灣向來關注美中的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這次美中領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

總統說，第一個不變是中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；以及美國維護印太和平的方向不變、台美各項合作也不變。總統說：『(原音)美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變。第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。』

總統並說，他希望國人都能支持政府、支持國家，一起攜手前進，相信國家一定可以越來越好。