川習通話談台灣主權 賴清德強硬回擊：兩岸互不隸屬「四個不變」

賴清德拋「四個不變」，強調台美合作堅若磐石。

美國總統川普與中國國家主席習近平於4日進行通話，習近平在對話中重申「台灣是中國領土」並要求美方慎處對台軍售。對此，總統賴清德今（5日）上午前往彰化參訪產業時正面回應，強調美中台三邊關係維持「四個不變」，並重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

針對川習通話內容，賴清德表示政府向來密切關注美中互動，且台美溝通管道暢通。他指出，美中台關係存在「四個不變」作為基石，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德在受訪時語氣堅定地批評中國提出的「九二共識」，他直言，中國定義的九二共識就是「一個中國原則」，其中完全沒有中華民國的生存空間。賴清德更意有所指地表示：「如果有人欣然接受、不害怕，他真的是中國人。」呼籲國人認清兩岸現實，團結捍衛國家主權。

面對區域局勢變動，賴清德同時對國內政局喊話，強調兩岸交流與合作的前提是政府必須把「正事」辦好，因此他呼籲在野黨莫忘參選初衷，讓中央政府總預算及「國防特別條例」順利通過，唯有強化國防，國家才能越來越好。

根據中方官媒報導，習近平在通話中對川普強調，台灣議題是中美關係中最核心的議題，並宣稱「永遠不可能讓台灣分裂出去」，明確表達反對美方對台軍售，而美方對此尚未發表詳細聲明。





