川習通話談台灣主權...賴清德強硬回擊「美中台維持四個不變」：中華民國、中華人民共和國互不隸屬

美國總統川普、中國國家主席習近平昨日進行通話，總統賴清德今（5）日出席活動時回應，在這次對話中，美中台四個不變，包含中華民國和中華人民共和國互不隸屬、美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變。

賴清德今日出席紡織產業座談會，媒體問及，川習通話，中國宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分，總統怎麼看？

賴清德回應，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

賴清德指出，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變，第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變，第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變，第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德最後說，希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，讓大家一起攜手前進，國家一定可以越來越好。

