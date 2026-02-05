川習通話談台灣只剩2個字？前立委憂：他只在乎這件事

美國總統川普昨（4日）晚間與中國大陸國家主席習近平通話，川普在社群平台透露，與習討論許多重要議題，包括台灣；而陸媒報導稱，習近平喊話美方「務必慎重處理對台軍售問題」。民眾黨主席黃國昌表示，過去台美交往過程中，川普談的從來不是民主、價值，而是「價格」，在意的只有台灣花多少錢買武器、移多少半導體去美國，「對於台灣主權，我也不認為川普有那麼在意」。

針對習近平與川普通話，習盼美國好好處理對台軍售問題，也重申中方對台灣問題絕不退讓態度，但川普貼文對台灣議題只出現2個字？黃國昌5日上午接受廣播節目《千秋萬事》訪問時表示，川普他所展現出來的風格，基本上就是一個「強人政治」，面對習近平時，川普從來沒有罵習近平是獨裁者、「習維尼」，基本上這些都不是川普關心的事情。

黃國昌提及，過去台美交往過程中，我方非常重視民主同盟跟價值，但大家仔細看川普上任後至今的表現跟發言，「他其實在談的從來不是民主，也不是價值，他從頭到尾談的都是『價格』。」川普在意的是利用大國博弈外交過程中，美國可以得到什麼好處。

黃國昌指出，川普是以美國優先、美國利益作為最高指導原則，因此跟習近平兩者互動，某程度是一種戰略夥伴關係，除了常常推崇習近平，但也不忘希望從中國得到市場、採購，「因此昨天中美雙方的文章可清楚看出，中國對美農產品或美能源採購，這才是川普最關心的事情」。

黃國昌說，回到台灣時，大家也可發現川普在意的是「台灣花多少錢買武器」、「移了多少半導體製程到美國去」，從頭到尾在乎的只有美國利益，當然川普作為美國總統完全以美國本位出發，外界很難說他是錯的，但在局勢上，台灣要自己看清楚，怎麼避免成為中美博弈外交時的談判籌碼，這是台灣要格外小心的。

黃國昌認為，美國近期公布的國家安全戰略已有清楚訊號，跟前一份出現5次台灣的報告相比，此次台灣一次都沒出現過，從美國角度來看，這是川普非常有意識的在為4月與習近平會面奠下基礎；但面對美中大國博弈外交過程中，台灣重要的是「怎麼樣讓台灣利益在過程裡不被犧牲，且還要獲得保護」。

黃國昌稱，面對大國時，台灣捍衛的價值、希望達成的目標是什麼？這件事情台灣真的要想清楚且謀定而後動，並非傻傻的人家開口要什麼、台灣百分百配合，「配合人家以後，人家拿到他要的東西，真的有把你當回事嗎？這件事情真的自己要非常戒慎恐懼」。

隨後，黃國昌也提到，川普與習近平都是政治、軍事強人，可發現川普跟中國討論時，基本上不太討論軍事議題，在乎的是「要拿到經濟利益」，「對於台灣主權，我也不認為川普有那麼在意。」

黃國昌感嘆，川普在提及台灣時，最常提的就是台積電，且也如川普所願，台灣政府也非常配合把40％產能甚至是供應鏈往美輸出，對於美國開口要的東西，基本上是毫不設防的予取予求，「我們冷靜下來再想一想，台灣在過程中到底得到什麼？」每個國家政府要負責任的對象是土地上的人民，怎麼幫這土地上的人民謀求最佳利益，考驗的是執政者能力，且沒掌握實際權力者，也沒有那個位子可做到這件事。

