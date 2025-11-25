川習通話談台灣回歸，賴清德靜悄悄？沈政男提2事酸：之前大啖生魚片現在吃什麼

​美國總統川普與中國國家主席習近平通話，川普事後發文表示，兩人有過良好的談話，而中國官媒報導此次通話有談到台灣，但川普卻未說明，讓各方質疑兩人到底談到什麼？對此，精神科醫師沈政男在臉書發文質疑，川普和習近平熱線，甚至談及「台灣回歸」，而台灣賴清德政府到現在竟然還沒有說法？​

沈政男表示，昨晚就寢前看到新華社說，習近平打電話給川普，談了中美貿易與國際事務，其中，習近平主動提到台灣說，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，今早起來發現，川普已在社群媒體回應，大談中美關係如何堅強，沒有否認「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」這句話。

廣告 廣告

沈政男說，自己從昨晚就在等賴清德有什麼回應，結果，他的臉書至今空空如也，外交部或總統府也沒說什麼。賴清德還睡得著，說不定一大早還吃了早餐，但恐怕有不少台灣人昨晚沒睡好，今早也沒胃口吃早餐了。

賴清德吃生魚片聲援高市 中美熱線該吃什麼？

沈政男認為，習近平為什麼打這通電話，為什麼提到台灣回歸中國？就是因為高市在那邊挑起東亞緊張情勢，然後賴清德跟著喊燒，吃起了生魚片壽司，現在習近平與川普打了電話，相互疏通，代表中美關係往前更進一步，賴清德要怎麼表示？早餐吃麵包配無糖可樂，還是包子配豆漿？話不可以亂講，東西也不可以亂吃。

沈政男指出，高市在國會講「台灣被封鎖會構成日本的緊急狀態」是日本首相的第一次，當然中國緊張了，因為就怕要打破現在的東亞平衡狀態，弄得好像美日要聯合起來介入台海情勢一樣。拜登2022說，中國若攻擊台灣，美國會防衛，高市的說法等於是一種附和，但川普從來沒講這樣的話。

沈政男提到，新華社說，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。川普至今沒有反對。什麼是法西斯和軍國主義？就是二戰前的日本，

所以說，中國反對高市的「台灣有事論」，可以用民族主義的藉口，也可以用國際和平的理由。有趣的是，台灣政府的口號是什麼？賴清德學蔡英文，口口聲聲說中國是極權主義與侵略者，弄得兩岸緊張無比，好了，現在是「極權主義與侵略主義vs.法西斯主義與軍國主義」了。

中國日前停止進口日本水產品，總統賴清德在臉書分享午餐，並透露食材是鹿兒島鰤魚和北海道帆立貝。（取自賴清德臉書）

兩岸關係需要理性作法 沈政男：同理民族情緒再追求台灣現實利益

沈政男直言，極權主義與法西斯主義的差別，蔡英文與賴清德弄得清楚嗎？日本在二戰前是不是軍國主義，兩人敢講嗎？答案：中國近代振衰起敝的百年歷史，就是為了對抗法西斯主義與軍國主義，竟然說日本敗降是「終戰」！竟然說「沒有光復節」！賴清德與蔡英文可以有自己的史觀，但面對中國，必須先體察對方的民族情緒，至少在口頭上給予同情與同理，至於實際該怎麼做就那樣做，而不是一直在那邊嘴秋，講一大堆對台灣沒有好處又做不到的話，徒增兩岸紛擾。

沈政男強調，兩岸關係的理性作法，就是先同理中國的民族情緒，再追求台灣的現實利益。昨天不是有美國學者說，未來幾個月是兩岸關係的關鍵時刻，台灣所剩時間不多了？未必那麼迫切，但從川普大力協調俄烏停火，以及習近平反擊日本來看，兩岸情勢，真的讓人越來越憂心！台灣絕對不會是下一個烏克蘭，因為烏克蘭不是俄羅斯的一部份，而台灣，是不是呢？是賴清德說了算嗎？還是習近平與川普？竟然台灣官方到現在沒有任何說法。



更多風傳媒報導

