川習通話談台灣議題 總統：接受九二共識就是推展統一

美中領導人4日通話，討論包括台灣等多項議題。根據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平在與美國總統川普的通話中強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售。

賴清德總統5日赴彰化與紡織產業座談，他在會前接受媒體聯訪時，針對習近平公開要求美方慎重處理軍售問題，對比台灣在野黨在立法院十次擋軍購特別條例一事表示，中國國家主席習近平已多次說明，「九二共識」就是「一個中國」原則，若能欣然接受的人，真的是中國人。總統說：『(原音)關於九二共識，中國國家主席習近平先生已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。』

總統接著也再度向在野黨喊話，認為若要進行兩岸的交流合作，也應該先把正事辦好，不要讓國家帶來危險。總統說：『(原音)要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。』

總統並說，這幾年來台灣持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市突破3萬點，就業情況15年來最好，當國家持續有這麼多重大成果的時候，國防一定要持續強化，才能保障這些經濟成果。他希望在野黨能不忘當初參選的初衷，維護國家、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。