川習通話談台灣議題！習近平要求川普｢美方務必慎重處理對台軍售｣

[Newtalk新聞] 美中領導人時隔2個多月再度通話，中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話。根據中國官媒新華社，習近平宣稱台灣議題是中美關係中最重要的議題，警告美方務必慎重處理對台軍售；川普則說，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

新華社報導提到，習近平在與川普通話中強調：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。美國去年11月批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普第2個總統任期首次對台軍售。

此外，習近平在通話中聲稱，他高度重視美中關係。新的一年，他願和川普繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。

習近平指出，今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」（2026到2030年規劃）開局起步，美國將迎來建國250週年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、20國集團領導人峰會。雙方要加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作；不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

新華社報導指稱，川普表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。他和習近平「有著偉大的關係」，他很尊重習近平。在兩人引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動。他樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。他重視中方在台灣問題上的關切，願和中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。

川普4日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和習近平進行非常好的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付，以及其他許多議題。

