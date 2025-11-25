川習通話談台灣 卓榮泰強硬表態：2300萬國人無回歸選項

中國國家主席習近平於24日晚間主動致電美國總統川普（Donald Trump），並在通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰今（25）日赴立院備詢前受訪表示，中華民國台灣是完全主權獨立的國家，更強調「2300萬名國人沒有回歸的選項」，中國也無法以任何形式來破壞現狀。

川、習二人繼上次在南韓釜山會晤後，昨晚再度展開通話，中國官媒《新華社》也揭露通話內容，習近平闡明中國在台灣問題上的原則立場，更強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，川普則在會後表示，美方理解台灣問題對於中國的重要性。對此，卓榮泰回應，「我們有注意到這種國際間的重要對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，2300萬的國人沒有回歸的選項，這是很清楚的」。

卓榮泰更稱「台灣是世界的台灣」，在區域安全以及科技經濟發展上對世界都是至為重要的，所以維持現狀也是世界共同注意的發展方向，中國沒有辦法用任何形式來破壞這個現狀，這也是為何我國要加強自我防衛能力，跟世界民主領域國家站在一起的重要原因。

責任編輯／馮康蕙

