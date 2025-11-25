川習通話談台灣？吳思瑤：習近平急著先定調 川普給軟釘子

民進黨團召開輿情回應記者會。楊亞璇攝



中國官媒新華社報導中國國家主席習近平昨天跟美國總統川普通話提到台灣問題，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，但川普在社群發布聲明時，隻字未提台灣。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤分析，中國是惡人先告狀，但是川普並不買單，習近平以為先喊先贏，但是川普卻給了軟釘子、冷回應。

川普週一在社群媒體Truth Social發文表示，他和習近平的通話「非常好」，涵蓋烏克蘭、芬太尼和美國農產品等議題。川普說：「我們和中國的關係超級強勁（extremely strong）！這通電話延續我們三週前在南韓那場、非常成功的會面。自那場會面後，雙方在維持和實現承諾上有著顯著進展。」他還說，習近平邀請他明年4月訪中，而他也邀請習近平明年底訪問美國。川普在發文中隻字未提台灣。

中國官媒新華社報導聲稱，川普在與習近平通話時討論了台灣問題、釜山的川習會與烏克蘭問題。新華社報導寫說：「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，川習的通話內容應該兩個人最了解，川普有就跟習近平通話的內容貼了臉書，「可能臉書在中國的新華社是看不到的」，所以新華社不知道從哪裡來的消息，大舉的列出了川習通話的內容。

鍾佳濱說，民進黨團對於川習會的通話內容，當然是高度的注意，也根據他們會後兩邊對外的表述來了解雙方通話有沒有共識，到目前為止，看到川普的臉書寫得很清楚，川普對於跟習近平的內容，大概是表達了解跟知悉，對於雙方的共同合作內容，在川普的臉書上沒有看到任何有關於台灣的字樣。

鍾佳濱說，反倒是新華社似乎就坐在習近平旁邊，似乎對於習近平跟川普的內容，談得廣泛很多，談了很多習近平對於他們國家定位的看法，對於這樣的新華社的報導，當然是密切注意，不過還是要強調一下，在中國不是一個有新聞自由的國家，中國的新華社就是中共的傳聲筒，因此，毫無例外的，這次代表的傳遞了習近平希望傳遞給世界、傳遞給台灣的內容，但是它是不是川普所認知到的，是不是川普所同意的，這個很值得保留。

鍾佳濱認為，對於重要國家領導人之間的談話，尊重雙方，但是由於台灣跟美國的關係密切，也密切注意川普對台灣的相關的立場和相關的政策的發言。

吳思瑤表示，有關川習這通電話談了什麼，其實非常清楚的，中國是惡人先告狀，但是川普並不買單，習近平以為先喊先贏，但是川普卻給了軟釘子、給了冷回應。也就是說，以川普的公佈的官方的臉書，清楚聚焦在跟習近平的對話是扣合著烏克蘭的議題、芬太尼的議題，或是相關經貿、農產品的議題，在川普的官方的說明上，並沒有提及對於台灣有過多的討論。

吳思瑤指出，兩位國家元首談了什麼，尊重他們，台灣是持續的關切。但是也要解讀，新華社快速的出手發稿，快速的想要替習近平來為這通電話來定調，就要看出這當中的政治操作，中國就是急著要先喊先贏、先定調，甚至又搬出這些老掉牙的、所謂什麼二戰之後的國際秩序，或是台灣回歸中國等等的，就完全都是背離於歷史的事實跟真相及國際的認知。

吳思瑤重申，從來沒有台灣回歸中國這個議題，「台灣沒有一刻屬於中華人民共和國過，台灣跟中國一邊一國、互不隸屬」，沒有回歸的問題，倒是呼籲中國應當回歸歷史的真相，應當回歸和平的印太地區的穩定發展，應當回歸正軌的國際秩序。

