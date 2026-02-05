川習通話談台灣 國台辦再嗆民進黨「倚外謀獨」：導致台海局勢緊張動盪

記者盧素梅／台北報導

國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝畫面）

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通話，根據中國官媒新華社報導，習近平強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。對此，國台辦今（5）日老調重彈指出，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。民進黨當局一再企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海局勢緊張動盪。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

新華社報導，習近平在與川普通話中強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。川普在通話中表示，他重視中方在台灣問題上的關切，願和中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。

國台辦上午舉行例行記者會，媒體詢問，習近平主席與川普4日通電話，強調台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。請問國台辦對此如何理解？

對此，陳斌華指出，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。川普表示，重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在任內保持美中關係良好穩定。習近平主席的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循。

陳斌華重申，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。民進黨當局一再企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海局勢緊張動盪。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

