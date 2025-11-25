川習通話談台灣？總統府：與美保持緊密聯繫

▲郭雅慧表示，面對地緣政治與國際情勢變化，我政府對於相關狀況皆有全面掌握。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）昨晚與中國國家主席習近平通電話，中共官媒《新華社》報導，習近平在通話中告訴川普，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，不過，川普發文則未提及台灣。對此，總統府發言人郭雅慧今（25）表示，台灣將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定；她也強調，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

《新華社》報導指，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普表示，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性；不過，川普發文則說，雙方討論烏俄戰爭以及芬太尼、農產品等議題，而文中並未談及台灣。

對此，郭雅慧回應，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待，「台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定」。

郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

郭雅慧說，台灣作為國際社會負責任一員，會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

