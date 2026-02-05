川習通話談台灣 美台軍售添變

習近平昨日視訊普丁後緊接又致電川普，更向美方喊話「務必慎重處理對台軍售問題」，川普則表示重視。對此，外交學者翁履中示警，習近平特意提出台灣，意味早已被納入大國談判的框架中，提醒台灣應注意美台軍售是否會出現變數，以及是否會出現「第四公報」。學者黃奎博也認為，我方必須關注後續相對不利台灣的變動，例如軍售期程。學者陳奕帆則表示，高科技矽盾外移，可能使台灣的「價值」對美國更低，最後只剩下能買賣的「價格」。

旅美政治學者翁履中認為，川普想把這通電話包裝成「談生意、談採購、談氣氛」；北京則刻意把焦點拉回政治化的核心「台灣是紅線」。且與川普通話數小時前，習近平才與普丁進行長達85分鐘的視訊，有向華府展示中國的「三方溝通排序」布局之意，更凸顯中俄聯手抗衡美國全球影響力的企圖。

翁履中示警，台灣不能掉以輕心。這次對談都直接提及台灣議題，意味著台灣早已被納入大國談判的框架之中，並成為各方必提的戰略焦點。他強調，我們不能再天真以為「台灣只是被動角色」，當世界再次關注台灣，當我們的地位成為大國交易或施壓的籌碼時，我們的內部狀態就顯得格外重要，而最大挑戰可能不是外部壓力本身，而是內部無止盡的內耗與共識流失。

他認為，小國的最大風險，往往不是別人爭，而是自己先亂。接下來的幾個月，台灣可能會面對不小的壓力。例如，美台軍售是否會因中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的「第四公報」？雖然目前看來川普應該不至於走到這步，但不排除美方對台灣的發言更謹慎、更婉轉，甚至連軍售台灣的流程也受到影響。

政大外交系教授黃奎博指出，川習過去通話時的新聞稿不一定明確指出軍售議題，這次代表大陸方面透過領導人以半公開對話的方式對美交涉，如果雙方是以交易型的心態互動，就不能排除美國對台軍售的項目或者時程可能會有些許變動，而且是對台灣相對不利的變動。

軍事外交學者陳奕帆也表示，陸方一直認為美國違反美中817公報減少軍售的要求，不過美國部分人士認為因為解放軍的軍力也很強，所以賣台灣更多武器也不算違反817公報，不過看在北京眼裡，當然不希望這種事情繼續發生。他認為，川普會盡其所能滿足習近平對台灣議題的要求，這點對賴政府相當不利，尤其在台積電等矽盾慢慢移到美、日之後，台灣的「價值」對美國更低，最後只剩下能買賣的「價格」。