川習通話談台灣 賴清德：接受九二共識就是走向統一

賴清德總統(資料照片，總統府提供)

川習通話，大陸領導人習近平宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分。對此，賴清德總統今天表示，這一次中美領袖對話，在美中台三邊關係維持四個不變。台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。他也強調，習近平多次說明台灣方案就是一國兩制，在這種狀況下，如果有人欣然接受九二共識，表示他是中國人也積極在推展兩岸統一。

賴清德今天赴彰化與紡織產業座談前受訪，針對川習通話，中國宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分。賴清德指出，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

他說，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

他希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好。

對於習近平公開講説要求慎重處理軍售問題，對比台灣在野黨在立法院十次擋軍購特別條例，賴清德表示，關於九二共識，中國國家主席習近平先生已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間。

由於國共智壇剛落幕，他暗指，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。

他也呼籲，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才可以贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

他以過去在醫院服務的經驗，他常常跟他的門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，「個人如此，國家也是如此」。

賴清德指出，這幾年來我們國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63％，股市已經突破三萬點，就業情況十五年來最好，所以當我們國家持續在有這些重大成果的時候，我們的國防一定要持續強化，有強大的國防保護我們國家主權、維護民主自由的生活方式，我們這些重大成果也才有辦法保障。

因此他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

