川習通話談台灣！陳培瑜喊話在野快審軍購：台灣跟中國互不隸屬

記者楊士誼／台北報導

陳培瑜表示，「Taiwan is Taiwan，台灣跟中國互不隸屬」，立院開議後應趕快把總預算與軍購特別條例及其預算付委審查，才是最重要的。（圖／記者楊士誼攝影）

美國總統川普昨日晚間與中國國家主席習近平通話，通話近兩小時並談及台灣問題。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（5）日表示，中國不要干預台灣內政的態度，民進黨團非常明確「Taiwan is Taiwan，台灣跟中國互不隸屬」，立院開議後應趕快把總預算與軍購特別條例及其預算付委審查，才是最重要的。

《紐時》引述知情人士消息稱，川習通話持續近兩小時。川普事後在Truth Social上表示，兩人對話「非常棒」，也談到伊朗、俄烏戰爭、4月訪中相關事宜等，此外兩人有談到台灣，但只當作多項議題中的一項。中國官媒《新華社》則稱「習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」。

陳培瑜上午受訪時表示，對中國不要干預台灣的內政的態度，民進黨團一直非常明確：「Taiwan is Taiwan，台灣跟中國互不隸屬」。她強調，台灣的軍購除了需要美國的支持，還需要台灣在野黨的支持。她希望能回到正軌，在立院新會期開議後趕快將軍購條例及其預算，還有總預算趕快付委審查，才是最重要的事情。

