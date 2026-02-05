川習通話談台灣！黃國昌曝美國「強人政治」：重視價格不在意台灣主權

記者詹宜庭／台北報導

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話，雙方談及美中貿易與軍事事務、台灣相關議題，以及俄烏戰爭、伊朗當前局勢等國際焦點。民眾黨主席黃國昌今（5日）表示，川普展現出來的風格是「強人政治」，從他上任以來的表現跟發言，他談的從來就不是民主、價值，「從頭到尾他談的都是價格，對於台灣的主權，我也不認為川普有那麼在意」。

黃國昌上午接受「千秋萬事」專訪指出，川普展現出來的風格是「強人政治」，他面對習近平時從未罵獨裁者，這些都不是他關心的事。過去，台美在交往時，非常重視民主同盟、價值，但若仔細看，川普上任以來的表現跟發言，他談的從來就不是民主、價值，「從頭到尾他談的都是價格。」

黃國昌說，川普利用大國博弈外交過程中，美國可以得到什麼好處，以美國優先、利益作為最高指導原則，因此，川普在跟習近平互動上，某種程度是戰略夥伴關係，他經常在推崇習近平，但同時也希望從中國得到其市場、採購。面對台灣，川普在意的是台灣花多少錢買武器、移了多少半導體到美國，他在乎的就是美國利益。台灣如何避免成為中美博弈外交的談判籌碼，這件事必須格外小心。

黃國昌表示，川普跟習近平都是政治、軍事強人，會發現川普跟中國討論時，其實不太討論軍事議題，川普在乎的是拿到的經濟利益，「對於台灣的主權，我也不認為川普有那麼在意」。

