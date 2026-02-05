川習通話談台灣 黃國昌：川普重價格、不在意台灣主權

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

美國總統川普昨與中國國家主席習近平通話，雙方談及台灣議題，民眾黨主席黃國昌今（5）日接受專訪分析，川普展現「強人政治」風格，從沒指習是獨裁者，這些都不是他關心的事，過去台美交往時，重視民主同盟、價值，但川普上任以來的表現跟發言，其實在談的從來就不是民主、價值，「從頭到尾他談的都是價格。」他也認為，川普不是很在意台灣主權。

黃國昌上午接受中廣節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，被問到美中領導人通話談及台灣議題，中媒《新華社》轉述習近平說法指出，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」黃國昌先是強調，台灣有台灣的民主法治程序，任何特別預算必須要有特別條例的授權，民眾黨已提出自己版本的軍購特別條例，目前還處在特別條例階段，根本還沒到所謂特別預算階段。

黃國昌提到，川普、習近平預計4月會面，他認為川普展現「強人政治」風格，面對習近平時，從沒指習是獨裁者，這些都不是他關心的事，過去台美交往時，重視民主同盟、價值，但若仔細看，川普上任以來的表現跟發言，其實在談的從來就不是民主、價值，「從頭到尾他談的都是價格。」

黃國昌認為，川普在意的是利用大國博弈外交過程中，美國可以得到什麼好處，以美國優先、利益作為最高指導原則，因此，川普在跟習近平互動上，某種程度是戰略夥伴關係，他經常在推崇習近平，但同時也希望從中國得到其市場及採購。

黃國昌說，面對台灣時，你會發現川普在意台灣花多少錢買武器、台灣移多少半導體製程到美國去，從頭到尾在乎的只有美國利益，當然，川普作為美國總統，完全以美國本位出發，很難說他做的是錯的，但在這局勢上，我國政府須看清楚，如何避免成為中美博弈外交時的談判籌碼，這件事須格外小心。

黃國昌表示，他認為台灣最重要的，是怎麼樣在這過程中利益不要被犧牲，還要獲得保護。因此，面對大國時，我們所捍衛的價值、達成的目標是什麼，真的要想清楚，謀定而後動，而非傻傻地，人家開口要什麼，你就百分之百配合人家，之後人家拿到要的東西，真的有把你當回事嗎？這件事應非常戒慎恐懼。

黃國昌稱，川普跟習近平都是政治、軍事強人，會發現川普跟中國討論時，其實不太討論軍事議題，川普在乎的是拿到的經濟利益，「對於台灣的主權，我也不認為川普有那麼在意」，因此在提及台灣的是台積電，而我國政府也非常配合，把 40% 供應鏈一直往美輸出半導體產能，對美國開口要的東西，基本上毫不設防地予取予求，冷靜下來再想想，在這過程中，「台灣到底得到了什麼？」

