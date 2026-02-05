川習通話談對台軍售？ 外交部：與美方保持良好溝通

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平4日通話，中方稱習近平在電話中籲美方慎重處理對台軍售問題；川普也在個人社群證實，對話有談及台灣。對此，我國外交部今(5)日表示，持續密切關注美中互動，並與美方保持良好溝通，且政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力。

外交部表示，外交部持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。我方肯定美方基於「台灣關係法」及對台「六項保證」的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國「國家安全戰略」再度強調台灣的戰略地位，並指出透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突；美方也延續對台軍售常態化的政策。

外交部表示，台美近期也完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話(EPPD)，並簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，夥伴關係更加緊密。

外交部指出，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢之變化。

外交部強調，作為國際社會負責任一員，台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

