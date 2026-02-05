川習通話談「台灣」 賴總統：美中台維持「四不變」

總統賴清德正面回應，強調美中台三邊關係，維持四個不變。（圖／東森新聞）





習近平跟川普通話，不僅重申台灣是中國領土，更要求美方審慎處理對台軍售。對此總統賴清德正面回應，強調美中台三邊關係，維持四個不變，而且台美關係堅如磐石，雙方有很好的溝通管道。

總統賴清德：「台灣向來關注中美互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係，維持四個不變。」

就在川普和習近平通話之後，台海情勢是否有變化，賴總統出面回應，要讓國人安心。

總統賴清德：「台灣不屬於中華人民共和國的一部份，事實不變，美國基於台灣關係法，以及六項對台保證，承諾不變，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行。」

重申台美關係堅若磐石，不過川習之間到底談了哪些，根據中國官媒新華社報導，習近平在通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，永遠不可能讓台灣分裂出去，更要美方務必慎重處理對台軍售，賴總統被問到這件事。

話鋒一轉，談到政院的1.25兆國防特別預算，被在野黨十度封殺。

總統賴清德：「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人同時呢，也積極的在推展兩岸的統一。」

立委（民）鍾佳濱：「反而從川普總統個人的發言，更可以理解他的看法，那至於說會不會因為川普總統跟習近平談到了台灣問題，又被黃國昌先生認為是干涉中國的內政，我就不得而知了。」

立委（國）謝龍介：「美國也不是說，你只能忍受到多少程度，我就做多少，他還是會去突破，所以台灣你看看，美中之間都可以有這種手段，在應用在談判的過程當中，那我們更應該靈活，確實我也觀察到，賴總統的講話裡面，帶有一些釋放一些，想要轉圜的一個訊息。」

美中台三邊關係，牽動國際變局，習近平口中的審慎處理，勢必引起後座力。

