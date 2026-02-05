川習通話談「售台軍購案」 外交部：台美雙方保持良好溝通

中國大陸國家主席習近平在與俄羅斯總統普丁視訊會談後，緊接著致電美國總統川普，向美方表示「務必慎重處理對台軍售問題」，川普則回應表示重視。對此，我國外交部今（5）日回應，台美雙方保持良好溝通，川普政府多次重申對台支持符合美國長期且一貫的政策。

川普、習近平。（圖／路透社）

外交部今日表示，將持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。外交部肯定美方基於《台灣關係法》及對台「六項保證」的堅定承諾，強調川普政府上任以來已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國《國家安全戰略》再度強調台灣的戰略地位，並指出透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突。

廣告 廣告

外交部。（圖／資料照）

外交部進一步指出，美方延續對台軍售常態化的政策。台美近期完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，雙方夥伴關係更加緊密。外交部表示，EPPD的簽署使台美關係邁向新的里程碑。

外交部強調，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢變化。外交部表示，台灣作為國際社會負責任一員，持續強化自我防衛能力，更將和包括美方在內的理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

延伸閱讀

記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀

美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

快訊/台股盤前三大「核彈級消息」！