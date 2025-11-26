川習通話逼近「戰略紅線」 蕭旭岑批賴政府錯估：把台灣推向危險

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普日前進行通話；圖為不久前兩人才會面。（圖／美聯社）

中國大陸國家主席習近平24日與美國總統川普展開通話，習近平談到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則表示理解台灣問題對於中國的重要性。對此，國民黨副主席蕭旭岑分析，這通電話的訊號相當明顯，代表大陸已將台灣議題提升到「戰後國際秩序」的層次來談。

據了解，習近平與美國總統川普通話，指雙方提到台灣；川普於社群平台發文表示，則主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品等貿易，他也預計將在明年4月前往北京進行反問，同時邀請習近平在明年到美國訪問。

對此，蕭旭岑接受港媒《中評社》訪問指出，這次的川習通話顯示情勢已逼近中方的戰略紅線，根據中國大陸發布的內容，整個重心都在台灣議題，而且從二戰後歷史定位切入，歷史敘事和法理地位完整而清晰，這對台灣而言影響極大。

蕭旭岑強調，令人更關注的是，川普在和習近平通話後，隨即致電高市早苗，外界都能看出這不是巧合，更像是美國在對日本下指導棋，他推測有2種可能，「支持她的發言；或要求她不要再往前衝，避免惡化局勢」，而他個人判斷絕對是後者。

蕭旭岑分析，中美兩強的動作，透露出更深的結構訊息，就是美國不希望中日關係因台灣問題走向失控，更不希望日本擅自點燃戰火。而賴政府在整件事的發言和反應，都顯示對國際格局缺乏了解，「日本在美日安保架構下，不可能在未獲美國授意下自行宣示要介入台海，日本非正常化國家，它的對外安全政策必須與美國一致，賴政府卻完全忽略這點」。

蕭旭岑進一步指出，賴政府同時錯估中國大陸的實力，還以為是20年前的大陸，這種雙重誤判下，把高市的發言當成可以操作的抗中素材，將台灣往危險裡推。

蕭旭岑認為，如果台灣選擇跳進日本和大陸衝突中，只會加劇台海情勢，也不符合台灣民眾利益。台灣應該務實評估自身處境，避免被誤判與錯判推向不可逆的方向。

