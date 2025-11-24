川習通話邀習近平明年訪美 川普：中美可把目光放到大局上

川普24日與習近平通話，這是川普第二任期第四次與習近平電話會談。

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，這是川普第二任期第四次與習近平電話會談，延續兩人上月在韓國釜山舉行會晤後的高層互動，川普透過社群平台重申他接受習近平的邀請、預計4月訪問中國大陸；雖然中共官媒新華社報導指稱習近平在通話中提到台灣議題，但川普在貼文中沒有談到台灣。

川普24日在社群網路「真實社群」上發文表示，他與習近平通話討論非常多議題，包括烏俄戰爭、芬太尼、黃豆和其他農產品等。川普提到：「我們為我們偉大的農民達成了良好且非常重要的協議，而且只會越來越好。我們和中國的關係非常強健。」

川普說，中美的關係非常強健，這次通話是在兩人於南韓非常成功的見面之後，在兩人見面後，中美針對兩國所達成的協議都有非常顯著的進展；現在，中美可以把目光放到大局上。他已經接受習近平的邀請，計畫於明年4月訪陸，他也邀請習近平明年國事訪問；雙方同意經常溝通的重要性，他期待這麼做。

川普針對川習通話的貼文內容未提及台灣，不過中國大陸官媒稍早報導提及，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡陸中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國大陸的重要性。