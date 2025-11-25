川習通話釋3關鍵訊號 學者揭習近平「小心思」：把統一台灣寫進對美外交時間表

​美國總統川普和中國國家主席習近平通話，川普隨後發表文章表示，雙方進行了一次「極其良好的交流」，不過文中未提及談到台灣，但中國官媒新華社在報導中卻指出，習近平表達了「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分，引發外界議論。對此，旅美教授翁履中在臉書發文分析川習通話3個關鍵訊號，他表示，這通電話的時機賣人尋味，而習近平在通話中把「台灣」講出口，絕對不是臨時起意，而是把統一工程，正式寫進對美外交的「時間表」裡。

中國國家主席習近平主動致電美國總統川普，中國官方通報強調2項重點：一是中國希望積極參與烏克蘭和平協議的斡旋，二是再次強調台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分，還刻意提及中美在二戰中「並肩作戰」的歷史，試圖將今天的台灣問題拉進歷史脈絡中「理所當然地解決」。

根據報導，川普向習近平表達「理解台灣問題對中國的重要性」，此語氣與華府傳統對台承諾已有明顯溫差。多家美媒確認川習通話已發生，且是由北京主動聯繫。熟悉中美互動的外交學者指出，這顯示北京正判斷，川普政府並無意在台灣議題上正面對抗北京，反而傾向「做交易」，尤其在稀土與高科技晶片的議題上讓步換得戰略穩定。

對此，翁履中認為，中國國家主席習近平在這次川習電話會談時，把「台灣」講出口，絕對不是臨時起意，而是把他的統一工程，正式寫進對美外交的「時間表」裡。這通電話，至少有3個層次值得台灣特別留意，正視台灣「在跟時間賽跑，必須要準備好」的事實。

習近平罕見主動公開致電川普 提及 「 台灣回歸 」 是為留紀錄

翁履中指出，第一，這不是一般的美中例行通話。習近平罕見地主動、公開，而且用「戰後國際秩序的一部分」這種高度定調的說法，來形容「台灣回歸中國」，還刻意放進對美領導人通話紀錄裡，讓全世界都看見。這不是內宣，而是對外留下證據，等於在對國際社會說：中國下一階段的歷史工程，就是完成「統一」，而且他已經當面跟美國總統講過，對方也已經收到明確的訊號。

翁履中提到，第二，這次通話當然是在測試美國，但不只是「看看華府會不會有反應」這麼簡單。從戰略角度來看，習近平主動談台灣，等於對美國釋出訊號：北京認為統一不再只是遙遠目標，而是進入「時間規劃」階段。「怎麼統一」北京還在評估，可以是封鎖、灰色地帶、經濟掐喉、法律戰配合軍演，但「大概什麼時候要解決」這件事，習近平心中很可能已經有了概念。

翁履中認為，在川普任內，習近平不會主動把美中關係搞到翻桌，中方目前還想跟川普談稀土、談晶片、談烏克蘭、談貿易。對北京來說，現在最划算的，是一邊累積軍力、擴張海空實力、壓縮台灣國際空間，一邊維持跟華府「還過得去」的表面穩定。北京的盤算很可能是：川普在任的時候先按兵不動，等川普卸任之後，就會進入統一的「黃金期」。如果根據這樣的邏輯推算，2027-2032之間，習近平很可能會對兩岸關係採取跟目前不同的新一波策略。

美國挺台但缺乏更強法律約束力 多數友台法案僅算政治表態

翁履中分析，第三，很多朋友會說：「沒關係，美國國會很挺台灣。」這一點不用否認，而且可以預期，未來還會有更多友台決議、友台法案、支持台灣參與國際組織的聲明陸續過關，這些都很重要，也值得我們善用。

翁履中強調，但要很誠實提醒，如果沒有一部全新版本、對行政部門有更強「法律約束力」的台灣關係法 2.0，多數友台法案其實只能算政治表態，而不是總統不能跨越的紅線。美國是總統制國家，外交，國防與安全政策，最後還是「總統說了算」。國會可以拍桌、可以不滿，可以喊話、可以開聽證，但少了真正具體化、程序化、強制化的法律義務，一到關鍵時刻，美國總統怎麼做才是重點。

