川習通話重點大不同 北京重台灣 華盛頓看經貿

美國總統川普和大陸國家主席習近平，在昨天晚上通話一小時，美中聲明重點大不同，北京強調中方在台灣原則立場，還說美方理解台灣問題對中國的重要性，但川普聲明隻字未提台灣，也沒有提到中日衝突，主要是著重在美中經貿協議的執行。過去如果通話是美方提出的，中方的聲明會提到，但是今天北京聲明裡沒有說是哪一方要求通話的，華爾街日報消息指出是北京採取主動。

川普談「川習通話」未提台灣與中國聲明不同（圖／川普Truth Social）

美國總統川普與大陸國家主席習近平進行了一小時的電話會談，雙方會後發布的聲明內容重點明顯不同。北京方面強調台灣議題，聲明中指出習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，並表示美方理解台灣問題對中國的重要性。而川普的聲明則完全未提及台灣，主要聚焦在美中經貿協議的執行、烏克蘭危機以及農產品等議題上。據華爾街日報報導，此次通話是由北京方面主動發起。

在這次長達一小時的通話中，中方聲明在提及美中合作大方向後，隨即強調台灣議題。聲明中指出，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。聲明還表示美方理解台灣問題對中國的重要性，並簡單提及雙方討論了烏克蘭危機。相較之下，川普在真實社群上發表的聲明中完全沒有提到台灣或中日紛爭，而是表示雙方討論了烏俄關係、吩坦尼、大豆和其他農產品等議題，並強調美中關係非常穩固。

白宮發言人李威特表示，雖然通話中有提到俄羅斯、烏克蘭議題，但主要焦點仍是美中正在推進的貿易協議，以及如何讓雙邊關係朝正向發展。李威特提到，川普也談到了美國農民的議題，美方對中方目前展現的態度感到滿意，中方似乎也有同樣感受。他還提到，川普與習近平討論了在南韓那場極具成果的會晤之後，雙方繼續保持密切聯繫的重要性。

TVBS特派記者倪嘉徽指出，在九月川習通話和十月釜山峰會時，雙方摘要中都不見台灣議題。而這次在日本首相高市早苗的台灣有事言論以及中日關係緊張之後，中方罕見地主動要求通話，顯示台灣議題是北京最在意的。倪嘉徽認為，北京在是否提及台灣以及如何提及的問題上有自己的節奏和戰術，而且在明年四月川普訪問北京之前，中方只會加大力道。

川普已計劃在四月訪問中國，同時也邀請習近平在2026年對美國進行國是訪問。值得注意的是，上一次大陸國家領導人對美國進行國是訪問是在10年前歐巴馬任內。如果習近平這場睽違11年的國是訪問真的成為川普第二任期的第一場國是訪問，可能會加深美國盟友的不安，因為美國通常會優先邀請盟友進行國是訪問。

