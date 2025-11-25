川習通話 中國外交部：係「美方發起」氛圍友好

（中央社台北25日電）針對中國國家主席習近平台北時間24日晚間與美國總統川普通話，中國外交部發言人毛寧今天說，「此次通話是美方發起的」，通話氛圍「積極、友好」。但華爾街日報稍早報導，這次是由習近平主動致電川普。

澎湃新聞報導，中國外交部25日舉行例行記者會，日本廣播協會（NHK）記者提問，根據中方發布的消息，昨晚中美元首通了電話，請問這次通話是由中方主動提議，還是應美方邀請進行？另外這次通話持續了多長時間？中方如何評價這次通話的成果？

外交部發言人毛寧發言人毛寧表示，川普總統第2個任期以來，中美元首保持著經常性的交往。「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要」。

華爾街日報25日報導，這次是由習近平主動致電川普，儘管台灣議題是習近平關注焦點，但川普將話題轉向烏克蘭。

根據中國官媒報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。但川普在社群平台發文透露兩人通話內容時，未提及有關台灣的部分。（編輯：廖文綺/邱國強）1141125