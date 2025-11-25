川習通話 中國外交部：係「美方發起」氛圍友好
（中央社台北25日電）針對中國國家主席習近平台北時間24日晚間與美國總統川普通話，中國外交部發言人毛寧今天說，「此次通話是美方發起的」，通話氛圍「積極、友好」。但華爾街日報稍早報導，這次是由習近平主動致電川普。
澎湃新聞報導，中國外交部25日舉行例行記者會，日本廣播協會（NHK）記者提問，根據中方發布的消息，昨晚中美元首通了電話，請問這次通話是由中方主動提議，還是應美方邀請進行？另外這次通話持續了多長時間？中方如何評價這次通話的成果？
外交部發言人毛寧發言人毛寧表示，川普總統第2個任期以來，中美元首保持著經常性的交往。「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要」。
華爾街日報25日報導，這次是由習近平主動致電川普，儘管台灣議題是習近平關注焦點，但川普將話題轉向烏克蘭。
根據中國官媒報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。但川普在社群平台發文透露兩人通話內容時，未提及有關台灣的部分。（編輯：廖文綺/邱國強）1141125
其他人也在看
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注民視影音 ・ 16 小時前
日本擬在距台110公里處 部署中程飛彈 共軍連2週在黃海演訓 小泉進次郎旋風視察西南諸島 北京炒作琉球地位未定論 反制高市挺台論 美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新
6:38 小泉進次郎 視察西南諸島 8:14 陸戰隊66旅赴關島移地訓練 ◎中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 ◎除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 ◎上週美國政府宣布一項「28點和平計畫」，對烏克蘭和歐洲國家投下一顆震撼彈，這個週末，烏克蘭、歐洲國家，以及美國代表，23日前往瑞士日內瓦，進一步討論相關細節，美國國務卿盧比歐緩頰，目前這只是草案，裡面的內容以及烏克蘭回覆的期限，都還有調整的空間，還是要聽取烏克蘭的想法，才會繼續進行下去。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。 外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。 貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」 據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為新頭殼 ・ 1 天前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中共官媒指川習通話涉台灣議題 我外交部：片面扭曲我國主權與史實
中國官媒《新華社》報導，指中共領導人習近平24日晚間與美國總統川普通話，提到台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日表示，基本上外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定，外交部也注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。蕭光偉說，中國刻意曲解二戰時......風傳媒 ・ 1 小時前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 9 小時前
川普習近平通話 卓榮泰：維持現狀是世界共同注意的發展
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導 日本首相高市早苗7日在國會上提出「台灣有事，就是日本有事」言論，導致中日關係緊張，中國國家主席習近平24日與美國總統川普通話，引發外界關注。行政院長卓榮泰今（25）日強調，中華民國台灣是主權獨立國家，2300萬人沒有回歸選項，維持現狀是大家共同的發展，中國沒辦法用任何情勢破壞現狀，這也是台灣要加強防衛能力的原因。 繼...匯流新聞網 ・ 5 小時前
譴責傅聰扭曲史實 外交部：惡意誤導國際視聽
外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。外交部重申，第二次世界大戰...CTWANT ・ 1 天前
不要28條計畫！烏克蘭及其歐洲盟友「反提案」 要求美國提供類北約保障
[Newtalk新聞] 針對美國提出的偏向莫斯科之「28點計畫」，烏克蘭及其歐洲盟友將於今（23）日提交「反提案」（Counter—Proposal）給美國，要求美方提供類似北約第五條共同防禦條款的安全保障，並要求將凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的重建和補償。他們將堅持，只有在當前接觸線沿線的戰爭停止後，才能與俄羅斯就領土交換進行談判。 《彭博社》稍早報導，烏克蘭及其歐洲盟友拒絕割讓烏東未被佔領領土給俄羅斯的要求。 除非莫斯科同意賠償其造成的損失，否則俄羅斯資產將繼續被凍結。如果俄羅斯遵守協議，其他制裁將分階段解除，俄羅斯也將逐步重返全球經濟。 根據美國提出的條款，烏克蘭必須從俄羅斯未能完全佔領的頓巴斯東部地區部分撤軍。該地區將成為國際社會公認的俄羅斯中立非軍事緩衝區。莫斯科也將獲得對克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克的實際承認。包括赫爾松和扎波羅熱在內的大部分前線地區將實際上被凍結。 美國提出的方案是在俄羅斯參與下起草的，該方案也將烏克蘭武裝部隊的規模限制在 60 萬人。 歐洲各國領袖，以及 G7 成員國加拿大和日本，昨（22）日於南非舉行的二十國（G20）集團峰會期間發表的一份聲明中，駁斥了新頭殼 ・ 1 天前
中國官媒稱川習通話談到「台灣回歸中國」 外交部：台灣是主權獨立國家
美國總統川普24日和中國國家主席習近平通話，中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；不過，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。對此，外交部今（25）日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀，呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
川普提「烏俄28點」加劇疑美論？ 外交部：反對大國武力擴張
美國總統川普提出「烏俄和平28點計畫」因涉及領土退讓與軍力限制等條件，使疑美論氛圍再度升溫。對此，外交部政務次長吳志中今（24）日受訪表示，歐洲對該方案存有重大疑慮，但台灣與歐洲在讓戰爭盡早結束上有高度共識，台灣明確反對大國藉由武力擴張領土。中天新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 18 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前