川習通話 中國大陸國台辦重申舊調

（中央社記者呂佳蓉北京26日電）針對美國總統川普與中國國家主席習近平通話，中國大陸國台辦今天表示，習近平的講話對做好對台工作具有意義，將珍愛和平，反對「台獨分裂」，推動兩岸關係和平發展。

川普（Donald Trump）針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，根據中國官媒新華社24日報導，川習通話中提到台灣議題。中方聲明稱，習近平向川普強調：「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，呼籲應當共同維護好二戰勝利成果，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

這一通話是在日中關係緊張惡化的背景之下進行，中方有意藉由習近平與川普通話，在台灣議題上拉高層級作出回應。

中國大陸國台辦發言人彭慶恩今天在例行記者會上表示，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年」。習近平在川習通話中闡明了中方在台灣議題上的原則立場，強調要共同維護好二戰勝利成果，習近平的講話，對做好對台工作具有指導意義。

彭慶恩說，將團結兩岸民眾共同銘記歷史、捍衛成果、珍愛和平、開創未來，堅決反對「台獨分裂」行徑，攜手推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉。

在今天的例行記者會上，有關日本首相高市早苗的「台灣有事」論也是一大焦點。不過，國台辦的回應聚焦在批評高市早苗的言論，與回顧歷史問題。

彭慶恩說，高市早苗的言論違背一個中國原則和中日4個政治文件精神，「嚴重傷害中國人民感情」。（編輯：陳鎧妤）1141126