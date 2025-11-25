川習通話 中國昨恢復對台實施空飄氣球的灰色地帶襲擾

中國昨恢復對台實施空飄氣球的灰色地帶襲擾。（圖／國防部提供）

美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話，無獨有偶的是於中共解放軍昨天（24日）不僅派遣無人機進入我東部空域，下午則再度啟動對台實施空飄氣球的「灰色地帶襲擾」，國防部今天（25日）強調，國軍均已嚴密監控。

美中領袖的通話，川普則說明通話時討論了俄烏、黃豆等議題；但中媒報導，中國國家主席習近平則闡明中方在台灣議題上的原則立場。

國防部今早公布「中共解放軍臺海周邊海、空域動態」顯示，自24日清晨6時至25日清晨6時止，共偵獲11架次共機、5艘共艦，持續在台海周邊活動，其中3架次逾越海峽中線，侵入西南與東部空域；國軍第一時間派出任務機、海軍艦艇與岸置飛彈系統嚴密監控。

國防部同時指出，期間另偵獲1顆中共高空氣球，於24日16時24分出現在基隆西南107海浬、高度約1萬9千呎，並於當日17時04分消失，其軌跡已在國軍監控下掌握。



