川習通話「主動方是北京」 國安人士：「共軍氣虛」營造掌控台灣假象

美國總統川普美東時間2026.2.4與中國國家主席習近平通話。資料照為2025.10.30，川普（左）與習近平（右）於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社



美國總統川普於美東時間2月4日與中國國家主席習近平通話，談及貿易、軍事與台灣等議題，我國國安單位對「川習通話」從四大面向進行梳理指出，儘管中方未明說，但通話主動方顯然是北京，反映其急於穩定外部環境。國安人士指出，在中國中央軍委遭大幅度清洗、軍事內部不穩「共軍氣虛」、地緣政治受挫等情況下，北京在同一天內接見台灣在野黨、與普丁通話、再致電華府，旨在營造其能「管控台灣情勢」的態勢。

2026年2月2日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室接受記者訪問。美聯社

川普與習近平時隔2個多月再度通話，中國官媒新華社指出，習近平強調台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。對此，國安人士從四個面向分析。

國安人士首先從「通話動機」分析，中國是主動求和與「氣虛」的現狀。這次的川習通話，明顯主動權在北京。儘管中方未明說，但通話主動方顯然是北京，反映其急於穩定外部環境。

在北京主動對華府通話動機背後，還包括內部軍事與地緣政治因素。首先是中國軍事內部不穩。國安人士指出，中國軍方高層經歷大規模清洗（40位上將僅剩約2位），雖然表面維持控制，但整體軍事能力已被削弱，處於「氣虛」狀態。

中國國家主席、中共中央軍委主席習近平（右），中共中央軍委副主席張又俠（左）。取自X平台

國安人士也指出中國在地緣政治受挫： 中國試圖透過委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等地區對美歐造成威脅，卻反遭美國更強力的防堵與嚇阻。

國安人士指出，第二，台灣議題的角色，是中國的藉口與談判籌碼。尤其是北京撰寫新聞稿的「必需品」。國安人士說，「台灣議題已成為北京官方新聞稿的固定格式，若不提台灣，北京似乎就不知道如何撰寫對外聲明。」而且北京也把台灣作為折衝手段，北京試圖將台灣當作與國際民主社會周旋的「正當理由」，實則是用來遮掩其戰略環境受威脅的窘迫，並藉此向川普政府開出採購支票（如大豆）。

另外，中國也在台灣議題上營造掌控假象。國安人士表示，北京在同一天內接見台灣在野黨、與普丁通話、再致電華府，旨在營造其能「管控台灣情勢」的態勢。

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」日前於中國大陸北京揭幕。國民黨提供

第三方面則是美中雙方的戰略核心與未來焦點。國安人士指出，美國的戰略底線明確，美方對於「印太島鏈不容侵犯」的戰略利益非常明確且不容商量，北京的讓步（如買大豆）難以動搖此核心。

國安人士也點出北京最在意的兩件事，就是美台軍售與台美供應鏈合作。在美台軍售方面，國安人士指出，北京極度在意台灣的軍事規劃，認為這會對其海軍部署造成結構性衝擊，正試圖影響台灣內部團體進行杯葛。

而在台美供應鏈合作方面，國安人士也認為，北京將台美高科技合作視為對中國的「卡脖子」，未來數月將傾力阻止此類合作。

第四方面是美中關係的關鍵時間點與未來展望。短期動向方面，國安人時指出，直到今年四月預期的「川習會」之前，北京會持續上演這套「管控台灣、外部硬朗」的劇本。

而北京採取這些動作會有哪些實質效益，國安人士認為，如果北京不回到尊重國際戰略軌道的正軌上，這些通話與政治動作難以產生實質的轉變。

