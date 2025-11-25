川習通話 外交部：中國蓄意扭曲我國主權地位

針對「川習通話」，外交部今天(25日)表示，一向密切關注美中高層對話情形，也會與美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平與穩定；另也注意到中方再度蓄意片面扭曲我國主權地位，因此要呼籲國際社會共同反制中國的虛假不實敘事內容，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。



美國總統川普(Donald Trump)與中國領導人習近平通話。川普表示，兩人討論俄烏、黃豆等議題；而中國官媒則報導，川習通話時談到台灣議題。

外交部發言人蕭光偉表示，有注意到中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實，但二戰時期文件與聯合國相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位，因此要嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，是國際公認事實及台海客觀現狀。

蕭光偉指出，美方已多次對中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，明確表達反對立場，蕭光偉說：『(原音)外交部要強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣及日本等周邊國家恫嚇、施壓，這已背離聯合國憲章規定不得在國際關係中以威脅或者武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。』

外交部呼籲國際社會高度警覺，共同反制中國透過虛假不實的敘事及所謂「法律戰」，強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。