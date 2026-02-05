川習通話 外交部：肯定美國基於台灣關係法的堅定承諾

針對美、中領導人通話，外交部今天(5日)回應表示，持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。我方肯定美國對台灣的堅定承諾，以及川普政府上任以來延續對台軍售常態化的政策，加上雙方近期完成經濟繁榮夥伴對話(EPPD)，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，促使台、美夥伴關係更加緊密。



美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平通話，兩人談到台灣、對台軍售等議題。外交部表示，我方肯定美方基於「台灣關係法」及「六項保證」的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策。

外交部指出，包括新版美國「國家安全戰略」再度強調台灣的戰略地位，並會透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突，且美方也延續對台軍售常態化的政策。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)另外，雙方近期完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話，並簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台美夥伴關係更加緊密。』

川習通話還討論了許多其他議題。外交部表示，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢的變化。

外交部重申，做為國際社會負責任一員，台灣持續強化自我防衛能力，更將與美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定及繁榮。