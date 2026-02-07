川習通話 天平上的台灣

2月4日夜晚的川習通話，與其說是一場對話，不如說是外交上的羅生門。美國總統川普與中國國家主席習近平在通話結束後，分別向外界呈現截然不同的說法。這不只是美中兩國在爭奪敘事主導權，更是對台灣地緣政治現況的現實考驗。

川普在通話結束後不久，維持他的一貫風格，馬上在其「真實社群」發文，內容充滿交易色彩。他像列舉購物清單一樣，洋洋灑灑地羅列中國向美國購買石油、天然氣、飛機引擎，以及最讓他興奮的，中國承諾本季把黃豆採購量提高到2000萬公噸，更承諾下季度將達到2500萬公噸。對川普而言，外交是商業談判延伸，這些數字是他向美國農業州選民交代的成績單。在他的敘事框架中，台灣與俄烏戰爭、伊朗情勢並列，似乎僅是眾多尚待與中國協商解決的待辦事項。川普非常期待4月訪問中國，透露他渴望透過元首外交光環，展現駕馭大國關係能力並轉化為國內政治資本。

然而，中國官媒新華社搶先美方近2小時，在晚間9點37分，在通話一開始即發布「習近平同美國總統川普通電話」新聞，這種「先發制人」操作本身就充滿戰略意涵。北京通稿隻字未提黃豆、石油或飛機引擎，而是運用「引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行」等宏大敘事，試圖將中美關係匡定在中國設定軌道上。習近平強調「中方言必信，行必果，說到做到」，更是話中有話，隱晦地批評川普政策的善變。

川普發文中，台灣議題輕描淡寫，甚至看不出具體立場。但在新華社通稿中，台灣被拉高到中美關係最重要問題。習近平強調「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」。更罕見地針對去年12月美國史上最大規模的111億美元對台軍售案，直接點名「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

新華社單方面引述川普對台灣的表述，從去年11月與習近平通話的「理解台灣問題對於中國的重要性」，再到今年2月變成「重視中方在台灣問題上的關切」，從「理解重要性」到「重視中方關切」這種漸進式的修辭退讓。顯示川普為了換取貿易利益或達成「大交易」，在心理上逐漸接受將台灣問題納入中國管控的邏輯敘事中。

川普4月的北京行將是關鍵點，屆時，北京將準備好詳盡談判清單，試圖用經濟利益換取地緣政治空間；而川普為了誇耀其「交易的藝術」，極可能在某些議題進行交換。台灣此時此刻需要保持戰略清醒與謹言慎行，保持安靜與靈活，避免成為被交易的籌碼，或許才是台灣現階段的上策。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）