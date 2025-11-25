川習通話 學者：中共試圖透過美國壓制高市

就在中國與日本對立態勢持續升高之際，美國總統川普(Donald Trump)先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話。學者丁樹範今天(25日)受訪表示，高市的發言涉及台灣議題，中共不願見到這個議題持續國際化，所以想透過美國來壓制高市，只是丁樹範認為，從川普仍避談台灣的態度來看，中共的壓制意圖目前看來應該沒有成功。



根據中共官媒說法，習近平在「川習通話」時強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則說「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

政大名譽教授丁樹範表示，高市不可能撤回她的發言，但中共很擔心台灣議題愈來愈國際化，將會更加難以掌握，所以想透過美國間接壓制高市早苗，但川普自己在社群平台上的發文，卻完全沒有提到台灣，而中共官媒的說法更讓人看到川普並未回應習近平的涉台論述，丁樹範說：『(原音)川普完全沒有直接回覆，川普避談這些東西，習近平川普打電話，就是想要用美國來壓高市，顯然也不是挺成功。』

至於川普與高市通話，高市自己透露兩人有談到近期美中關係及「川習通話」，丁樹範認為，川普想讓高市知道他沒有出賣日本，希望高市安心。

另有一重點是川普表示習近平邀請他明年4月訪問北京，他也回邀習明年稍晚赴美國是訪問，這種狀態勢必會影響到台灣，丁樹範對此分析，中國確實會藉此持續向美方施壓，試圖讓川普在台灣議題上做出妥協，不過，中國很難拿得出讓川普願意妥協台灣議題的超大籌碼，所以，台灣是否會被交易之類的可能性，丁樹範認為不需對此感到悲觀。