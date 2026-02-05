川習通話 學者：美對台軍售不受影響

針對美、中領導人這次通話涉及台灣議題與美國對台軍售，學者丁樹範今天(5日)受訪表示，台灣與軍售議題應是中方主動提出，但美國總統川普的回應感覺是在敷衍，且從美國最新的「國家安全戰略」及國防部官員的談話進一步研判，軍售不會停頓中斷，相關事務不因川習通話而有所改變。



美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平通話，根據中國官媒新華社報導，習重申台灣議題的重要性，要求美國慎重處理對台軍售，川則說他重視中方的關切，願保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定；另應注意在川習通話之前，習近平先與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)進行視訊通話。

政大名譽教授丁樹範表示，「習普」通話之後接著就是「川習」，因此推斷習近平是以春節問候的名義主動致電川普，而從新華社的內容研判，台灣議題應該也是習近平率先提出討論。丁樹範說：『(原音)習是一定要談，而且要談得很詳細、落落長，川普當然不會主動講，我是覺得這樣，因為不管怎麼樣，台灣如果是川普的大籌碼，川普為什麼主動把這東西講出來，沒道理嘛。』

廣告 廣告

關於對台軍售，丁樹範分析，白宮公布的「國家安全戰略」，以及美國國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)日前訪問韓國時的演講，都要求盟友承擔更多責任，由此而言，雖然這次川習通話談到台灣議題，且很有可能是習近平主動提出，但都不會影響到對台軍售，丁樹範說：『(原音)反正我知道你關切，就這樣，可是川普沒有答應，也沒有說不答應，我看完我的直覺感覺上是有點在敷衍。』

至於美國是否會在台灣議題讓步所引起的擔憂，丁樹範重申，這個問題的關鍵在於「中國要拿什麼更大的東西來換」，可是到目前為止都看不到足以吸引川普做出「交易」的籌碼出現，所以他不會特別擔心這個問題。