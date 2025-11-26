川習通話 學者：習對川「勿謂言之不預」

日本首相高市早苗11月7日在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，就在兩國對立態勢持續升高之際，美國總統川普(Donald Trump)先後與中國國家主席習近平、高市早苗通話。學者丁仁方今天(26日)受訪表示，習近平在通話時除了闡述自己的「敘事架構」，也告訴川普當前中日對立態勢的嚴重性，並擺出「勿謂言之不預也」姿態；而相關情勢動態與後續發展，台灣都必須持續關注。

根據中共官媒說法，習近平在「川習通話」時強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則說「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

崑山科技大學講座教授丁仁方表示，多年來美國都是以1951年簽字的「舊金山和約」來操作「台灣地位未定論」，這是「冷戰敘事架構」；但習近平這次提出的則是另一種「同盟國敘事架構」，這個架構從「戰勝國」與「戰敗國」的觀點出發，強調台灣的地位是早於「舊金山和約」就已被決定了，丁仁方說：『(原音)回到那個敘事架構，就是台灣的地位其實那個時候就已經決定了，這其實對台灣是很不利的。』

除強調自己的論述外，北京近期也不斷提到日本是個「戰敗國」，一方面是要告訴日本這個戰敗國「何來臉面提出要求」；另一方面同樣要以此說明台灣已經因為戰爭關係，由戰敗國日本投降後交給盟軍統帥麥克阿瑟、盟軍統帥再交給國民政府的過程，意圖闡釋台灣已被「接收」而非「未定」。

丁仁方分析，基於「戰勝國」與「戰敗國」觀點，北京無法忍受戰敗國的「囂張」態度，且北京也認為高市早苗在發言之前美國就已知情，甚至是默許或鼓勵高市，所以才有了這次「川習通話」，習近平的目的就是要明確表達中國立場，要讓川普知道事態的嚴重性，丁仁方說：『(原音)他其實是要給川普講清楚，這是我們的立場，就算你美國在外面這樣支持她(高市早苗)，我要告訴你我的立場是什麼，這很嚴重，逼到我要主動給你打電話，這很嚴重，某個角度這有一點大陸那種「莫(勿)謂言之不預」的一種做法。』

有評論認為川普接著主動致電高市，是為了讓高市「安心」，不過，丁仁方對此解讀是「川高通話」來自於習那種「勿謂言之不預」的態度；目前通話具體內容雖未公布，但只需持續觀察事態發展，便可知道川普到底對高市說了什麼，例如美國白宮或國務院有沒有出言譴責中國，或者做些表態型的軍事動作。

對於川普主動公布習近平邀請他明年4月訪問北京，川普也回邀習明年稍晚赴美國是訪問，丁仁方認為，川普的態度將讓北京手握「槓桿」，台灣應注意華府對於兩岸「現狀和平」的立場是否出現變化。