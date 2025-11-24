川習通話！川普發文未提台灣 邀習近平明年訪美

川普發文談到與習近平通話，但文中沒有提到關於台灣的部分。

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話。川普發文說，明年四月他將訪問北京，也邀習近平明年到美國訪問。川普發文沒有提到台灣。（戚海倫報導）

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話，川普在社群平台發文聲稱，兩人進行了「非常好的電話通話」，討論到俄烏戰爭、芬太尼、黃豆等議題，不過，川普發文沒有提到關於台灣的部分。

川普文中說：「我們為我們偉大的農民，達成了良好而且非常重要的協議，而且只會越來越好。我們和中國的關係非常強健。」川普還說，這次和習近平通話，是兩人10月底在韓國釜山舉行雙邊會的後續，「現在我們可以把目光放在大的格局上」。川普表示，已經接受習近平邀他在明年4月訪問北京，他也邀請習近平在明年稍晚，到美國國是訪問。

稍早大陸官方媒體報導指出，川習通話談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方理解台灣議題對中國的重要性。這次川習通話正值高市早苗談到「台灣有事」後，日中關係惡化及美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計畫之際。