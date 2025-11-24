川習通話 川普發文透露內容時「未提台灣」
[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平，週一與美國總統川普通話，是繼美中元首於韓國釜山會晤以來的又一次接觸，中國官媒《新華社》在釋出的文稿中，聲稱雙方提到台灣；然而，在川普於社群平台的發文上，則主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品如大豆等貿易，並未提及台灣和中日緊張，截至發稿時間為止，白宮官網也未公布相關聲明。
川普於台灣時間凌晨週二在自家社群平台上發文，聲稱他與習近平的通話非常愉快，2人討論了包括俄烏問題、芬太尼、大豆和其他農產品在內的諸多議題，為偉大的農民達成了一項意義重大且成效卓越的協議，未來只會越來越好。
川普強調，美國與中國的關係非常牢固，這次通話也是雙方在釜山會晤後，又一次關係進展。習近平邀請他明年4月訪問中國，他已受邀。同時，他也邀請習近平作為貴賓訪問美國，雙方一致認為，保持密切溝通至關重要。
按照《新華社》早前的報導，習近平還提到中國在台灣問題上的原則立場，強調：「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」而川普則稱美方理解台灣問題對於中國的重要性。
不過在川普的貼文中，則未提到台灣與近日鬧得沸沸揚揚的中日緊張，《美聯社》引述華府智庫史汀生中心（Stimson Center）孫韻（Sun Yun）的看法，認為中國擔心與日本的緊張局勢升級，故提及台灣和二戰後的世界秩序，直接指向了中日這次圍繞台灣問題而有的爭端。此外，川普在台海戰爭爆發時，是否會派遣美軍的問題上，一直保持著模糊態度，但曾敦促台灣應增加國防預算。
《華爾街日報》則指出，此次通話是由中國主動發起，歐巴馬政府前高級國家安全官員、現任喬治城大學（Georgetown University）教授的梅代羅斯（Evan Medeiros）表示，習近平主動致電一舉實屬罕見，凸顯了他認為自己有機會影響川普觀點，而對台政策幾乎肯定是習近平思考的核心。
《華爾街日報》分析認為，在中日關係因台灣問題而日益緊張之際，川普這項「疏漏」，或許會導致本已擔憂美國區域立場是否動搖的盟友感到不安。不過也有專家評估，川普是刻意將話題引導到結束俄烏戰爭及美中貿易協議。
