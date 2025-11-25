川習通話「想逼川普口頭背書」？汪浩揭習近平「急了」：想趁台海升溫定調敘事

​美國總統川普和中國國家主席習近平通話，川普隨後發表文章表示，雙方進行了一次「極其良好的交流」，不過文中未提及談到台灣，但中國官媒新華社在報導中卻指出，習近平表達了「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分，引發外界議論。對此，作家汪浩在臉書表示，從這通電話能看出習近平急了，而對於所謂的台灣問題，川普的回應只是冷處理，恰恰說明：主導權不在北京，遊戲規則也不是習近平說了算。

​川普24日晚間和習近平通話，他隨後透過社群媒體表示，兩人進行了「非常好的電話通話」，討論許多議題，包括俄羅斯和烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。不過，中國官媒《新華社》報導指稱雙方談到台灣議題，但川普貼文隻字未提台灣。​



對此，汪浩分析，習近平惡人先告狀，川普冷處理中日爭議？從新華社的通稿看得一清二楚：習近平這通電話不是「友好通話」，而是趁著中日交鋒、台海局勢升溫之際，急著向川普「定調敘事」。他搬出老掉牙的「二戰國際秩序」、「台灣回歸中國」這套歷史綁架話術，還把中美合作描繪成「合則兩利、鬥則俱傷」，等於在替自己最近的外交困境找台階，也想逼川普口頭背書。

汪浩指出，但真正值得注意的是，川普並沒有照稿演出。從新華社的說法中，川普只給出一句模糊的「理解台灣問題的重要性」，既非支持、也非承諾，只是典型的川式外交冷回應：不否認、不承擔、不站隊，留一扇門，也留一手彈性。更別說這整段對話目前只有中方單方面公布，美國白宮與川普本人完全保持沉默，意味著華府未必同意北京的敘事框架。

汪浩認為，在中日爭議正熱、台海成焦點的時刻，習近平選擇「先告狀、先下標」，企圖塑造自己在台海議題上的話語權。但川普冷處理的態度，恰恰說明：主導權不在北京，遊戲規則也不是習近平說了算。



