川習通話「想逼川普口頭背書」！汪浩：遊戲規則不是習近平說了算

美國總統川普和中國國家主席習近平。 圖：翻攝川普臉書、新華網

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平24日與美國總統川普（Donald Trump）通電話，雙方談到台灣與烏俄戰爭議題。不過川普隨後在社群平台發文時僅提到先前與習近平會談時的議題，並宣布可能會在明年4月訪中，隻字未提台灣。作家汪浩在臉書Po文寫道，習近平惡人先告狀，川普冷處理中日爭議？川普的態度說明了主導權不在北京手上、遊戲規則不是習近平說了算。

川普24日晚間和習近平通話，他隨後透過社群媒體表示，兩人進行了「非常好的電話通話」，討論許多議題，包括俄羅斯和烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。不過，中國官媒《新華社》報導指稱雙方談到台灣議題，但川普貼文隻字未提台灣。

另一方面，日本首相高市早苗日前在國會強調，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，日中雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。中國主動公布習近平與川普通話訊息，並在台灣議題上大作文章，似在試探美方回應或試圖透過川普向高市早苗施壓。

對此，汪浩指出，從中國《新華社》的通稿可得知，習近平這通電話不是「友好通話」，而是趁著中日交鋒、台海局勢升溫之際，急著向川普「定調敘事」。習近平搬出老掉牙的「二戰國際秩序」、「台灣回歸中國」等歷史綁架話術，想把中美合作描繪成「合則兩利、鬥則俱傷」，習近平此舉等於在替自己最近的外交困境找台階，也想逼川普口頭背書。

汪浩續指，真正值得注意的是川普並沒有「照稿演出」，依照新華社說法，川普只回一句模糊的「理解台灣問題的重要性」，既非支持也非承諾，只是典型的川式外交冷回應。在中日爭議正熱、台海成焦點的時刻，習近平選擇「先告狀、先下標」，企圖塑造自己在台海議題的話語權，但川普冷處理的態度恰恰說明主導權不在北京，遊戲規則也不是習近平說了算。

