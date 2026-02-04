川習通話！新華社發文 習近平大談台灣「台灣是中國的領土」：永不分裂

國際中心／施郁韻報導

中國國家主席習近平4日下午與俄羅斯總統普丁視訊會面後，又與美國總統川普（Donald Trump）通電話。中國官媒《新華社》報導，習近平強調，台灣是中美關係中最重要的問題，「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權及領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。」

新華社公布中方說法。中國國家主席習近平表示，過去一年中美雙方保持良好溝通，並在釜山成功會晤，為中美關係「領航把舵」，獲得兩國人民及國際社會的歡迎。

習近平強調，高度重視中美關係，新的一年願與美方持續引領中美關係這艘「大船」穿越風浪、平穩前行，多辦大事、好事。

習近平表示，中美各自都有關切重點，中方一向言必信、行必果，只要雙方秉持平等、尊重與互惠原則，相向而行，就能妥善解決彼此關切。今年中美兩國各自都有重要議程，中國將展開「十五五」規劃開局，美國將迎來建國250周年，雙方並將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議及二十國集團峰會（G20）。

習近平談及台灣直言，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「台灣是中國領土的一部分，中方必須捍衛國家主權與領土完整」，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

川普4日也在社群平台發文，與中國國家主席習近平完成了一次「非常精彩」的電話會談，內容相當深入，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、川普4月的中國行，並談到台灣，以及其他眾多議題，氣氛都非常正面。

