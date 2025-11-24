川習通話！新華社稱「提到台灣」川普發文隻字未提：談烏俄、黃豆

川普和習近平。 圖：取自 白宮 官方網站

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）24日和中國國家主席習近平通話，他隨後透過社群媒體表示，兩人進行了「非常好的電話通話」，討論許多議題，包括俄羅斯和烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。不過，中國官媒新華社報導指稱雙方談到台灣議題，但川普發文隻字未提台灣。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）Po文寫道，「我剛剛與中國國家主席習近平進行一次很棒的電話會談。我們討論了許多議題，包括烏克蘭／俄羅斯、芬太尼、大豆以及其他農產品等。我們為我們偉大的農民達成一項很讚而且非常重要的協議—而且只會變得更好。我們與中國的關係極為穩固！」

川普還說，自上次在南韓和習近平會晤以來，雙方在保持協議的即時性和準確性方面取得重大進展，現在「我們可以將目光放在更宏觀的格局上。」為此「習近平主席邀請我於明年4月訪問北京，我已接受邀請；也做了對等安排，他將在明年稍後以國是訪問（State Visit）形式訪問美國。我們一致認為保持頻繁溝通非常重要，我也期待如此做。」

新華社報導宣稱，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好「二戰勝利成果」。川普恭維「習近平主席是偉大的領導人」，並提到：「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

日本首相高市早苗日前在國會明確指出，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，日中雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。中國主動公布習近平與川普通話訊息，並在台灣議題上大作文章，似在試探美方回應或透過川普向高市施壓，但川普的貼文中完全未提及有關台灣的部分。

